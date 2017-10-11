У Росії оголосили у розшук Парасюка і ще трьох українців

Слідчий комітет Росії заявляє про оголошення в розшук народного депутата України Володимира Парасюка і ще трьох українських громадян. Як йдеться в повідомленні СКР 11 жовтня, їх звинувачують у причетності до нападу на російські дипломатичні установи в Україні в 2014-2016 роках.

«Слідство встановило причетність до нападу в 2014 році на Посольство Російської Федерації в Києві громадян України Володимира Романцова, Олексія Бакая і Володимира Назаренко, які брали активну участь в умисному псуванні майна російської дипмісії, а останній також брав участь в нарузі над державним прапором Росії. До нападу в березні 2016 року у Генеральне консульство РФ у Львові і нарузі над державним прапором Росії причетний народний депутат Верховної Ради України 8-го скликання Володимир Парасюк», – йдеться в повідомленні.

За даними СКР, суд, за клопотанням російських слідчих, ухвалив рішення про заочний арешт чотирьох громадян України.

Слідком також заявляє, що українські правоохоронні органи тривалий час ведуть своє розслідування щодо вказаних фактів, і поки що «нікого до кримінальної відповідальності не притягли».

Українці, про яких йдеться в заяві російських слідчих, ситуацію наразі не коментували.

У березні 2016 року в Україні проходили протести під російським посольством і консульствами. У Києві активісти кидали у будівлю посольства яйця, а у Львові народний депутат України Володимир Парасюк намагався зняти російський прапор. Активісти висловлювали солідарність із українськими політв’язнями в Росії, виступали проти агресії Росії проти України, вимагали від Росії звільнити українських патріотів і російських націоналістів, які симпатизують Україні.

У червні 2014 року біля російського посольства в Києві відбулася акція протесту проти політики Росії щодо України. Демонстранти протестували проти проникнення російських танків на українську територію і висловлювали гнів через загибель у Луганську внаслідок дій бойовиків, підтримуваних Росією, 49 українських військових. Демонстранти зірвали російський прапор, розтрощили кілька автомобілів російських дипломатів, закидали будівлю яйцями і фарбою.

Раніше Слідчий комітет Росії вже порушував справи проти українських громадян, зокрема понад півтори сотні таких справ стосуються українських військових у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі.

Українська сторона відкидала всі звинувачення російських слідчих, називаючи порушення справ провокацією.