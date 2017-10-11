Порошенко прилетів до Страсбурга, де виступить на засіданні ПАРЄ

Президент України Петро Порошенко почав робочий візит до Страсбурга (Франція), де 11 жовтня де виступить на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Антонов-148 привіз президента Порошенка до Страсбурга. Починаємо візит», – написав Кулеба у Twitter.

Окрім виступу в ПАРЄ, у Порошенка запланована зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Яґландом.

Крім того, Порошенко візьме участь в урочистій церемонії відкриття «Зірки Небесної Сотні» біля Палацу Європи, в якому розміщена штаб-квартира Ради Європи.

Сесія асамблеї ПАРЄ відбувається в Страсбурзі з 9 по 13 жовтня.