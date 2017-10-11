Суд зупинив розгляд справи про повернення титано-магнієвого комбінату державі до червня 2018-го

Колегія суддів Господарського суду Запорізької області вирішила зупинити до 21 червня 2018 року розгляд справи про повернення до сфери державного управління «Запорізького титано-магнієвого комбінату» («ЗТМК»), який за президентства Віктора Януковича перейшов під контроль олігарха Дмитра Фірташа.

Рішення про перерву у розгляді справи ухвалили 11 жовтня для перекладу Спеціалізованою антикорупційної прокуратурою позову і вручення його через міжнародні правові інституції кіпрській компанії-відповідачу «Толексіс Трейдінг Лімітед».

28 березня Донецький апеляційний господарський суд (який нині базується у Харкові) задовольнив апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Господарського суду Запорізької області повернути без розгляду справу щодо розірвання договору заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» («ЗТМК») і повернення комбінату повністю до сфери державного управління. Таким чином колегія суддів ухвалила рішення повернути справу на розгляд до Господарського суду Запорізької області, який тепер окремо буде вирішувати, коли призначати наступні засідання.

Прокурори подали скаргу в Донецький апеляційний господарський суд (розташований в Харкові) через те, що 14 лютого Господарський суд Запорізької області (куди справа потрапила з Господарського суду Києва – ред.) вирішив повернути позов без розгляду із формулюванням «у зв’язку з не зазначенням у ньому обставин, на яких ґрунтується позовна вимога».

У ході засідання представники бізнесу («ЗТМК») намагалися відтермінувати розгляд справи. Вони заявили про необхідність відкладення розгляду через неналежне інформування кіпрської «Толексіс Трейдінг Лімітед», яка залучена до справи як третя особа. Проте суд клопотання відхилив.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура три рази подавала позов у справі «ЗТМК» до Господарського суду Києва через невиконання інвестором (компанією з орбіти Дмитра Фірташа) взятих на себе зобов’язань. Останній раз – 25 січня. Перед тим цей суд двічі відмовився розглядати справу, мотивувавши це тим, що представники САП не надали доказів сплати судового збору.

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» (49%), яка входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.