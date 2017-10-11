Мінґареллі: завершення реформи «Нафтогазу» дозволить Україні зберегти транзит газу

Завершення реформи компанії «Нафтогаз України» дозволить Україні зберегти транзит газу, заявив голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі.

«Забудьте про «Північний потік-2» – для того, щоб Україна залишалася транзитером газу, необхідно завершити анбандлінг. Також потрібно залучити європейських партнерів до управління ГТС, і це дозволить Україні зберегти транзит», – сказав він.

Він також зазначив, що європейські компанії зацікавлені в управлінні українською ГТС.

3 жовтня компанія «Нафтогаз України» розпочала перший етап відділення функції оператора газотранспортної системи.

«Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Відокремлення функцій, зокрема, транспортування газу вимагає, серед іншого, так званий Третій енергопакет нормативних актів Європейського союзу, втілити які зобов’язалася й Україна. «Нафтогаз України» є одноособовим акціонером компанії «Укртрансгаз», яка займається транспортуванням газу.

Оператор української ГТС має бути виділений в юридичну особу, не пов’язану ні з «Нафтогазом», ні з іншими підприємствами, які займаються видобутком і генерацією енергії.