Питання звільнення заручників не вирішується – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не вирішується питання звільнення заручників.

«Не просувається питання звільнення заручників і політв’язнів. Не можу згадати про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка і багатьох інших...», – сказав він під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як заявляв у вересні Порошенко, Росія утримує 16 українських політв’язнів на своїй території, найбільш відомими з яких є режисер Олег Сенцов і журналіст Роман Сущенко.

За останніми даними СБУ, у заручниках бойовиків перебуває 144 людини і 410 людей вважаються зниклими безвісти. У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад три тисячі людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають звільнення заручників.