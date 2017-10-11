Порошенко в ПАРЄ закликав подвоїти зусилля щодо захисту прав людини в Криму і на Донбасі

Президент України Петро Порошенко на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи закликав подвоїти зусилля щодо захисту прав людини в анексованому Криму і на Донбасі.

«Закликаю продовжувати приділяти особливу увагу питанню дотримання прав людини в окупованому Криму і на Донбасі. Лише прискіплива уваг до цих регіонів допоможе хоч якоюсь послабити нинішні переслідування. Закликаю членів Асамблеї, комісара з прав людини та відповідні моніторингові органи подвоїти зусилля, спрямовані на захист прав людини і свобод», – сказав він під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Крім того, після анексії Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Частина Луганської і Донецької областей, перебуває під контролем проросійських бойовиків. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає.