КМДА: опалювальний сезон в Києві планують почати 16 жовтня

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що запустити систему опалення для подачі тепла в будинки киян планують із наступного понеділка, 16 жовтня.

«Зараз школи, лікарні і дитсадки підключаються за їхніми заявками. А з наступного понеділка ми запускаємо систему опалення для подачі тепла у житлові будинки міста. Технологічно потрібно 7-10 днів, щоб система повністю запустилася і ефективно працювала», – сказав Кличко, якого цитує прес-служба КМДА.

За загальними правилами, опалення вмикають тоді, коли середня добова температура три дні поспіль нижча 8 градусів тепла і має тенденцію на зниження. За даними синоптиків, сьогодні у Києві вдень 11-13 градусів тепла, а наступного тижня очікується бабине літо.