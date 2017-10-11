Киргизстан: Казахстан посилив контроль на кордоні на тлі проведення виборів президента

Влада Киргизстану заявляє про посилення сусіднім Казахстаном контролю над кордоном через напруженість на тлі президентських виборів, запланованих у Киргизстані на 15 жовтня 2017 року. Державна прикордонна служба Киргизстану 11 жовтня повідомила Радіо Свобода, що довгі черги з автомобілів і людей скоріше за все пов’язані з жорсткими перевірками та уповільненими темпами проходження на казахській частині кордону. Астана про причини поки що офіційно не інформує.

7 жовтня президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв публічно звинуватив владу Казахстану у «втручанні у внутрішні справи його країни». Атамбаєв також заявив, що Казахстан відверто підтримує кандидата в президенти Омурбека Бабанова. Крім того, він розкритикував Нурсултана Назарбаєва, який керує Казахстаном ще з радянських часів, у надто довгому правлінні.

10 жовтня прем’єр-міністр Казахстану Бакитжан Сагинтаєв відкинув звинувачення про втручання у вибори в Киргизстані, назвавши їх безпідставними.

Конституція країни забороняє Атамбаєву обиратися на другий термін. Він підтримує колишнього прем'єр-міністра Киргизстану Сооронбая Жеенбекова, який пішов з посади у серпні цього року, щоб балотуватися у президенти.