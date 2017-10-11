СБУ: понад 300 громадян Сербії воювали на боці бойовиків «ЛНР» від початку конфлікту

Служба безпеки України заявляє, що лише на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР», від початку конфлікту на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії.

«Ми уже надсилали до цієї країни дані щодо бойовиків, які воювали проти українського війська на Донбасі», – заявив 11 жовтня голова Служби безпеки України Василь Грицак.

За словами голови СБУ, більшість із цього сербського підрозділу дислокувалася в районі Алчевська. «Ми маємо конкретні адреси і дуже багато прізвищ», – сказав Грицак.

Він нагадав, що в 2014 році в Сербії ухвалили закон, згідно з яким громадяни цієї країни мають притягуватися до відповідальності за участь у збройному конфлікті на Донбасі, «як тільки до них дотягнуться руки правосуддя Сербії».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.