Горбатюк має намір оскаржити рішення про оголошення йому догани

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк має намір оскаржити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) про оголошення йому догани. Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Буду оскаржувати. Це рішення є незаконним і по суті, і по формі. Закон передбачає два способи оскарження – в адміністративному суді і у Вищій раді правосуддя. Я думаю, що буду оскаржувати в адміністративному суді», – сказав він.

За словами Горбатюка, заступник генпрокурора Юрій Столярчук написав звернення до КДКП про ознаки дисциплінарного проступку.

«Приблизно з лютого по липень заступник генерального прокурора вчиняв різні перешкоди з притягнення певних осіб у трьох кримінальних провадженнях. В одному випадку заКкрив кримінальне провадження, в іншому – не повідомляв про підозру судді. Ці рішення мною оскаржувалися, реакції не було. Потім була постанова – забрати в нас ці провадження, передати в інший підрозділ... Столярчук написав звернення до КДКП, що я не передаю провадження в інший підрозділ, в чому є ознаки дисциплінарного проступку», – сказав він.

На думку начальнику департаменту спецрозслідувань ГПУ, у комісії підійшли формально до вирішення справи.

«Сьогодні КДКП погодилася з його пропозицією – оголосила догану. Вони підійшли винятково формально – є постанова невиконана, отримуйте догану. А про те, що є низка незаконних дій за ознаками злочину дій керівництва, які призвели до цієї ситуації, – цьому жодної оцінки не надано», – заявив Горбатюк.

Сьогодні кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила винести догану начальнику департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергію Горбатюку. Про причини цього рішення не повідомлялося. У Генпрокуратурі наразі цю ситуацію не коментували.