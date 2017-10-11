МЗС: затримання в Криму свідчить про продовження Росією репресивної політики

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що затримання кримськотатарських активістів в Криму вкотре свідчить про продовження Росією репресивної політики.

«Наступ окупантів проти тих, хто проти окупаційного режиму, зокрема кримськотатарських активістів та українців, вкотре свідчить про продовження Росією репресивної політики з метою викорінити будь-яке інакомислення та залякати населення Кримського півострова», – йдеться у заяві українського дипломатичного відомства.

Крім того, у МЗС вважають, що цілеспрямовані обшуки в будинках мусульманв Криму свідчать про переслідування за релігійною ознакою.

Київ закликає міжнародне співтовариство активно виступити на захист прав та свободи жителів Кримського півострова та змусити Росію припинити розправу над незгодними з окупацією.

Вранці 11 жовтня з’явилось повідомлення, що в Бахчисараї у будинках декількох кримських татар російські силовики проводять обшуки. Пізніше російські ЗМІ з посиланням на управління ФСБ Росії в Криму заявили про порушення кримінальної справи щодо 6 осіб за статтею про «організацію діяльності терористичної організації та участь в ній». Російські силовики заявили, що ліквідували бахчисарайський «осередок» забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Цю російську заборону Москва на порушення міжнародного права намагається насаджувати і в окупованому нею українському Криму, хоча в Україні ця організація діє легально.

Після анексії Росією українського Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники називають це «боротьбою з інакомисленням».