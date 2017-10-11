Поліція: у Києві невідомі викрали 350 тисяч доларів і кілограм золота із депозитних скриньок

У Києві невідомі викрали близько 350 тисяч доларів і кілограм золота в зливках із депозитних скриньок однієї з фінансових установ, повідомляє прес-служба поліції.

«За попередньою інформацією, в групі «працюють» щонайменше троє осіб. Правоохоронцям відомо про три злочини, до яких причетні зловмисники», – мовиться в повідомленні.

У поліції зазначають, що на початку жовтня 2017 року надійшло повідомлення про зникнення речей і грошей зі скриньок одного з банків у Подільському районі Києва – потерпілий 54-річний підприємець розповів, що зберігав у депозитарії банківського відділення 42 тисячі доларів, 5 тисяч євро і кілограм золота в маленьких зливках, але виявив їхню відсутність.

До поліції звернувся другий клієнт цього відділення – 42-річний житель Києва з аналогічним повідомленням, з його скриньки зникли 25 тисяч доларів, 40 тисяч євро, 360 фунтів стерлінгів.

Пізніше правоохоронцям надійшло ще одне повідомлення про крадіжку в фінансовій установі: з депозитної скриньки жителя Київської області також зникли гроші.

За даними поліції, до цих злочинів причетні троє чоловіків, які наймали банківські скриньки на фальшиві паспорти зі вклеєними в документи особистими фотокартками.