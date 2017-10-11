У ПАРЄ ухвалили резолюцію, що теоретично може призвести до повернення Росії – Ар’єв

У Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію, що теоретично може призвести до повернення до цього органу делегації Росії, яка через санкції проти неї не бере участі в роботі асамблеї, повідомив голова постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв (фракція «Блоку Петра Порошенка»).

«У ПАРЄ ухвалили одну неприємненьку резолюцію, яка в теорії може відкрити дорогу до змін у регламент, щоб повернути Росію. А може і не відкрити», – написав він у фейсбуці.

За його словами, ця резолюція виписана досить загальними словами, і такі документи в ПАРЄ проходять значно легше, ніж документи з конкретикою. «І якщо в майбутньому делегатам запропонують затвердити механізм, який стане реальною дорожньою картою для безапеляційного повернення Росії, то це в ПАРЄ буде сприйнято зовсім-зовсім інакше», – додав він.

Ар’єв звернув увагу, що члени української делегації провели поправку до цього документа про те, що «залучення до спільної роботи в асамблеї має базуватися на обов’язках і виконанні резолюцій». А Росія поки жодної резолюції не виконала, додав він.

«Єдиним механізмом повернення Росії є зміни до регламенту. Цілком конкретні зміни, не загальні фрази. І досі про це мова не йшла», – повідомив Володимир Ар’єв.

11 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що може стати першим кроком до повернення російської делегації – документ закликає майбутній саміт Ради Європи «гармонізувати» правила участі країн-членів в обох статутних органах Ради Європи – Парламентській асамблеї і Комітеті міністрів.

У документі нагадано, що після незаконної анексії Криму Росією і застосування через це санкцій асамблеї щодо делегації російського парламенту Росія вже три роки представлена тільки в Комітеті міністрів Ради Європи, де проти неї санкцій не накладали. Як мовиться в документі, така ситуація контрпродуктивна, і необхідно забезпечити, щоб усі держави-члени Ради Європи «були повністю представлені у процесах і парламентської, і міжурядової сторони за суворого виконання ними їхніх зобов’язань».

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ після окупації українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася взагалі брати участь у роботі асамблеї, а влітку цього року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.

Також Парламентська асамблея Ради Європи за час від початку російської агресії проти України 2014 року ухвалила низку резолюцій щодо Росії, в яких, серед іншого, засудила влаштований у Криму під російською окупацією псевдореферендум як незаконний і не визнала заяв Росії про вступ півострова до неї, які визнано порушенням міжнародного права, а також назвала російською агресією проти України дії Росії у Криму, а потім на частині Донбасу, яку визнано окупованою територією; Росію також закликали вивести війська з окупованої частини Донбасу, наголосивши, що місцеві вибори там за нинішніх умов неможливі.