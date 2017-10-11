Президент США заперечив повідомлення, що хотів удесятеро збільшити ядерні сили країни

Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення, ніби він заявляв своїм радникам, що хоче майже вдесятеро посилити ядерний потенціал Вашингтона.

Як сказав він журналістам, він запевняє, що ніколи не обговорював можливості збільшити ядерний арсенал США.

За його словами, країні потрібне не збільшення, а модернізація і повне відновлення ядерного потенціалу.

Раніше американський телеканал NBC повідомляв, що Трамп на зустрічі з генералами і радниками з національної безпеки, яка відбулася влітку, заявляв, що хоче «майже вдесятеро збільшити» ядерний арсенал США. Телеканал із посиланням на трьох окремих осіб, що були на цій зустрічі, заявив, що президент закликав до такого збільшення після того, як йому показали графік, із якого випливало, що кількість ядерної зброї у США значно зменшилася порівняно з 1960-ми роками.

Це повідомлення вже відкинув як «абсолютно неправдиве» міністр оборони США Джим Маттіс.