Росія невдоволена зникненням своїх прапорів з колишнього консульства у США

11 жовтня Москва висловила протест США через зникнення прапорів Росії з будівлі звільненого нею консульства у Сан-Франциско, заявиввши про «викрадення» символів.

«Чергове ганебна подія. У Сан-Франциско викрали прапор з будівель консульства Росії. Вимагаємо від американської влади повернути наші державні символи», – повідомило Посольство Росії в США на своїй російськомовній Twitter-сторінці.

Російські ЗМІ написали, що посольство відправило США офіційну ноту протесту.

«Ми вважаємо це вкрай недружнім кроком», – сказали в посольстві.

Державний департамент США спростував інформацію, що прапори були вкрадені.

«Прапори колишнього російського консульства у Сан-Франциско були шанобливо опущені і безпечно зберігаються в кожному з будинків», – сказав офіційний представник Держдепартаменту у відповіді журналістам.

Водночас вже через декілька годин потому російські дипломати написали, що з торговельного представництва у Вашингтоні американська сторона «зірвала» прапор.

«Російський прапор сьогодні зірвали і з раніше захопленої будівлі торгпредства у Вашингтоні. Вимагаємо припинити провокаційні антиросійські дії», – заявили у російському посольстві.

Вашингтон на початку вересня зажадав від Москви звільнити консульство і російські торговельні представництва у Вашингтоні і Нью-Йорку як крок, спрямований на встановлення паритету в розмірах дипломатичних місій Росії і США.