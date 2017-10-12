У Бахчисараї підконтрольний Кремлю суд присудив адміністративні штрафи в розмірі від 10 до 20 тисяч рублів дев’ятьом активістам, затриманим російськими силовики під час обшуків в будинках кримських татар 11 жовтня. Про це «Крим.Реалії» повідомив координатор об’єднання «Кримська солідарність» Дилявер Меметов.

Усім дев’ятьом активістам інкримінують одночасне масове перебування в громадському місці, що спричинило «порушення громадського порядку», повідомила кримський юрист Ліля Гемеджі.

Вранці 11 жовтня стало відомо, що в Бахчисараї в декількох будинках кримських татар російські силовики провели обшуки. На місцях російські силовики затримали людей, які прийшли до будинків, де проходили обшуки.

Російські ЗМІ з посиланням на прес-службу ФСБ Росії повідомили, що силовики в Бахчисараї ліквідували «осередок» забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір». Цю російську заборону Москва на порушення міжнародного права намагається насаджувати і в окупованому нею українському Криму, хоча в Україні ця організація діє легально.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що затримання кримськотатарських активістів в Криму вкотре свідчить про продовження Росією репресивної політики.

Після анексії Росією українського Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники називають це «боротьбою з інакомисленням».