У Нацбанку повідомили про послаблення валютних обмежень

Національний банк України дозволив купівлю і перерахування валюти для розміщення за межами України гарантійного депозиту на рахунках міжнародних платіжних систем. Про це йдеться в повідомленні на сайті банку.

«Національний банк продовжує лібералізацію валютного регулювання шляхом поступового пом’якшення обмежень на валютному ринку», – повідомив регулятор.

Згідно з повідомленням, рішення стосується як банків, так і небанківських фінансових установ.

«Це кошти, які мають використовуватись для забезпечення зобов’язань під час здійснення переказів за кордон. Раніше можливість переказу коштів для розміщення гарантійного депозиту для забезпечення транзакцій мали лише банківські установи-учасники міжнародних платіжних систем», – додали в НБУ.

Від 5 жовтня НБУ дозволив українським банкам здійснювати купівлю чи перерахування валюти за кордон за спрощеною процедурою.

У серпні цього року Національний банк скасував обмеження на видачу грошей з банківських рахунків, зокрема валюту. Тоді НБУ дозволив фізичним особам знімати готівку у валюті з рахунків через каси і банкомати без обмежень, хоча раніше діяв ліміт на зняття одним клієнтом на добу суми не більшої ніж 250 тисяч гривень.