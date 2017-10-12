ДСНС: автобус зі спортсменами перекинувся на Закарпатті, є постраждалі

Автобус із молодіжною збірною України з самбо, який прямував на чемпіонат світу до Сербії, перекинувся в Закарпатській області. Повідомлення щодо постраждалих різняться.

Як повідомили у прес-службі Федерації самбо, внаслідок ДТП, що сталося ввечері 11 жовтня, постраждали дві спортсменки, вони з підозрою на струс мозку перебувають у лікарні Воловця. Водночас Державна служба України з надзвичайних ситуацій інформує, що внаслідок ДТП був травмований і шпиталізований пасажир 1999 року народження.

За попередніми даними ДСНС, водій автобуса, в якому їхали 38 членів команди збірної України з самбо, не впорався з керуванням, через що автобус перекинувся в кювет.

У Федерації самбо повідомили, що, попри ДТП, команда вирішила їхати на чемпіонат світу, поєдинки якого 13 – 15 жовтня пройдуть у Сербії.