Поліція Дніпра порушила справу через бійку між футбольними фанатами, внаслідок якої постраждав депутат

У Дніпрі через бійку між вболівальниками футбольних команд «Дніпро» та «Дніпро-1», у результаті якої постраждав народний депутат України Юрій Береза, поліція відкрила кримінальне провадження. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в обласній поліції.

За даними правоохоронців, провадження відкрите за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України – хуліганство.

У поліції повідомили, що громадський порядок під час матчу 11 жовтня, коли стався конфлікт, охороняли понад 100 поліцейських.

Як повідомив сам народний депутат, у сектор, де перебували вболівальники «Дніпро-1», зайшли молоді люди, «розмітаючи на своєму шляху малечу» – у той час на стадіоні як вболівальники перебували близько 700 дітей із сіл Дніпропетровської області.

Раніше резонансу набув інцидент, пов’язаний з Юрієм Березою. 24 вересня чоловік проник на територію приватного домоволодіння народного депутата в селі Чумаки Дніпропетровської області. За даними правоохоронців, він скоїв підпал однієї з кімнат будинку, а також автомобіля. Його затримали охоронці будинку і передали поліції, у поліції йому стало зле і він був доправлений до лікарні.

У коментарі Радіо Свобода народний депутат України Юрій Береза сказав, що в інциденті з підпалом авто та будинку він «підозрює замах на вбивство».