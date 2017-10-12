«Київенерго: почали вмикати опалення в дитсадках і лікарнях у Києві

Компанія «Київенерго» почала вмикати опалення в дитсадках і медичних закладах.

Як повідомляє прес-служба компанії, дата увімкнення теплопостачання для інших об’єктів соціальної сфери і бюджетних організацій наразі залишається невизначеною.

У «Київенерго» зазначають, що цього року початок опалювального сезону для закладів соціальної сфери ускладняється різницею закупівельної ціни газу та передбаченої в тарифі.

«Нафтогаз» продає ПАО «Київенерго» природний газ для бюджетних організацій за ціною 7,9 тис. грн за 1 тис. м³, а у тарифі на виробництво теплоенергії закладено його вартість як 4,94 тис. грн за 1 тис. м³», – йдеться у повідомленні.

У «Київенерго» заявляють, що щоденний фактичний збиток від постачання тепла тільки соціальним об’єктам становитиме 1,2 мільйона гривень і буде збільшуватися.

«Ця ситуація робить непрогнозованим якість та безперебійність забезпечення теплом бюджетних організацій в прийдешній опалювальний сезон. Для врегулювання проблеми дисбалансу фактичної та тарифної вартості газу енергокомпанія неодноразово зверталась до КМУ, НКРКП та профільних міністерств», – заявляють у компанії.

Наразі в «Нафтогазі» цю заяву не коментують. За даними «Нафтогазу», за 2017 році у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Києва прострочена заборгованість за використаний газ становить 2,1 мільйона гривень.

У КМДА раніше повідомляли про намір розпочати опалювальний сезон у Києві 16 жовтня.