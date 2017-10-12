Побиті в Бахчисараї активісти подають скарги на дії силовиків – юрист

П'ятеро побитих російськими силовиками активістів, яких затримали під час обшуків у будинках кримських татар у Бахчисараї вранці 11 жовтня, подають скарги на дії поліції. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомила кримський юрист Ліля Гемеджі.

За її даними, один із потерпілих проходить судово-медичну експертизу, інші також проходитимуть процедуру.

«Один із побитих – інвалід третьої групи, йому вчора прямо у відділення поліції викликали швидку. Ми проходитимемо ці експертизи, робитимемо заяви про те, що їх побили. На оперативному відео видно, що вони не порушували громадський порядок і це була провокація з боку правоохоронних органів», – повідомила юрист.

Гемеджі повідомила, що активістів побили російські правоохоронці в момент затримання.

«На оперативному відео чутно «ламайте їх», «якщо ви будете багато розмовляти – всіх упакуємо» і «приберіть своїх баб, що ви за них ховаєтеся» – тобто таке зневажливе ставлення з боку правоохоронних органів», – вказує юрист.

Вранці в середу, 11 жовтня, стало відомо, що в Бахчисараї в декількох будинках кримських татар російські силовики провели обшуки. На місцях російські силовики затримали людей, які прийшли до будинків, де відбувались обшуки.

Увечері того ж дня підконтрольний Кремлю суд Бахчисарая призначив адміністративні штрафи в розмірі від 10 тисяч до 20 тисяч рублів дев'ятьом активістам, які прийшли до будинків, де проводили обшуки.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».