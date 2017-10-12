Поліція: 95 справ із тисячі відкритих щодо порушень на виборах 2014-2017 років направили до суду

За результатами виборів 2014-2017 років Національна поліція України відкрила понад тисячу кримінальних проваджень щодо порушення виборчого законодавства, із них до суду скерували 95 справ, повідомив заступник начальника Головного слідчого управління поліції Руслан Дударець.

«Протягом 2014-2017 років відбулися ряд виборчих кампаній – це позачергові вибори президента та народних депутатів у 2014 році, вибори до місцевих рад у 2015-му, вибори до Верховної Ради в минулого року, вибори в об’єднаних громадах минулого і в цьому році. За результатами виявлених порушень, а також за зверненнями громадян, було відкрито понад тисячу кримінальних проваджень цієї категорії. На даний час, до суду скерували 95 справ», – сказав Дударець 12 жовтня в Києві.

За його словами, з них за результатами розслідування порушень під час позачергових президентських виборів до суду направили три провадження, парламентських виборів – 18, місцевих виборів 2015 року – 66 кримінальних проваджень. Решту – під час інших виборів.

Дударець визнає, що відсоток справ, які дійшли до суду є малим, втім, зазначає, що ефективність досудового розслідування залежить від вчасності повідомлення про порушення.

Натомість у Комітеті виборців України результат роботи поліції з виборчими порушеннями вважають «вкрай низьким».

«На думку Комітету виборців України, ми бачимо вкрай низькі показники роботи МВС щодо розслідування виборчих злочинів. Це основна причина того, що в Україні немає достатньої кількості розслідувань щодо виборчих злочинів, які могли б слугувати певним бар’єром для потенційних порушників», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Протягом 2016 року в Україні відбулися вибори у понад 200 об’єднаних територіальних громадах – сільських, селищних і міських (останні – 18 грудня). Минулого року перші місцеві вибори провели понад півтори сотні громад.

29 жовтня в Україні відбудуться вибори до 202 об’єднаних територіальних громад. Загалом у них участь зможуть взяти 1 мільйон 360 тисяч осіб.