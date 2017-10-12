Президент Грузії закликав Захід розробити стратегію протистояння агресії Росії

Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі закликав Захід розробити єдину стратегію протистояння агресивним діям Росії проти сусідніх держав.

Виступаючи на конференції з оборони і безпеки в місті Батумі, він закликав зміцнювати обороноздатність Грузії у відповідь на загрозу з боку Росії.

Марґвелашвілі, зокрема, звернув увагу, що одним із механізмів російської політики є провокації.

Крім того, президент Грузії сказав, що Росія нарощує присутність своїх збройних сил на території Абхазії і Південної Осетії – двох сепаратистських регіонів Грузії, наразі непідконтрольних Тбілісі. Москва стверджує, що з часу після війни Росії проти Грузії 2008 року вважає ці регіони за «незалежні держави», Тбілісі визнає їх за окуповані Росією території Грузії.

Ґіорґі Марґвелашвілі наголосив, що Росія порушує права громадян Грузії в цих регіонах, обмежує свободу пересування і доступ до освіти й охорони здоров’я. Крім того, сказав він, Росія пересуває свої загорожі на адміністративних межах цих регіонів углибину території Грузії, що не належить до цих регіонів.

Раніше 12 жовтня в Міністерстві закордонних справ Грузії повідомили, що в перебігу чергового кола так званих «женевських переговорів» попередніми днями стосовно становища на окупованих територіях Тбілісі вкотре привернув увагу до того, що Москва не виконує своїх зобов’язань за угодою про припинення вогню в тій війні 2008 року. Росія, зокрема, не тільки не виводить свої війська з території Грузії, як зобов’язалася в тій угоді, а й продовжує мілітаризацію Абхазії й Південної Осетії і нарощує там свої військові навчання, повідомили в міністерстві.

Росія в серпні 2008 року провела проти Грузії коротку війну, після якої заявила про «визнання державної незалежності» Абхазії і Південної Осетії і відтоді контролює ці регіони Грузії, зокрема, своїми військами, які відмовляється виводити, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням. У цих регіонах також влаштували, за словами Тбілісі і правозахисних організацій, етнічні чистки, вимусивши десятки тисяч місцевих мешканців, у першу чергу грузинів за національністю, стати внутрішніми переселенцями до інших регіонів Грузії.