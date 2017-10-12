Під судом у Сімферополі понад сотня кримчан зібралися підтримати затриманих в Бахчисараї – активіст

В анексованому Криму біля підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя зібралася сотня людей. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії з місця подій розповів кримський активіст Заїр Смедляєв.

Активісти прийшли підтримати затриманих 11 жовтня в Бахчисараї кримських татар, яких російські силовики підозрюють у причетності до забороненої в Росії і анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

За словами Смедляєва, до будівлі вже привезли затриманих напередодні.

«З першої газелі вивели заарештованого з мішком на голові чомусь, потім приїхали ще кілька машин. Заблокували так, щоб не було видно, як виводять. Зібралося кілька сотень людей. Ні вчорашні затримання, ні штрафи людей не налякали, люди стоять, чекають, висловлюють так свою підтримку. Родичі заарештованих вчора, вже зайшли в будівлю суду, мабуть, скоро почнуться засідання», – сказав Смедляєв.

Вранці 11 жовтня в Бахчисараї в кількох будинках кримських татар російські силовики провели обшуки. Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ Росії повідомили, що силовики в Криму ліквідували Бахчисарайської осередок «Хізб ут-Тахрір».

Адвокати підтвердили, що шістьох затриманих російські силовики підозрюють у зв'язках з організацією «Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».