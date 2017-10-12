Маршалок Сенату: запровадження безвізу для України позитивно вплинуло на ринок праці в Польщі

Маршалок польського Сенату Станіслав Карчевський заявляє, що запровадження безвізового режиму для України на ринок праці в Польщі вплинуло позитивно.

«Рівень безробіття зараз є рекордно низьким, мабуть, найнижчим за останні 29 років», – сказав Карчевський в рамках офіційного візиту до Києва.

За його словами, попри побоювання Польщі щодо майбутнього транскордонного руху після запровадження для України безвізового режиму, наразі негативних тенденцій немає.

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло додав, що говорити про наслідки запровадження безвізового руху між Україною і Євросоюзом можна буде щонайменше через рік.

Українці досі подають документи, щоб отримати шенгенську візу, адже ще не всі громадяни оформили біометричні паспорти, сказав він.

«Кількість охочих перетнути кордон дійсно збільшилась, але це припадало на період відпусток. А це так часто трапляється, що у цей час більший рух», – сказав Пєкло.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій спільно з маршалком Сенату Польщі Станіславом Карчевським наступного тижня відвідають пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Раніше Парубій зазначав, що у 2018 році планується відкрити чотири нові переходи: два на Львівщині, один на Волині й один на Закарпатті. Цей проект дозволить розвантажити наявні 8 пунктів перетину кордону між Україною та Польщею, сказав він.

11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.