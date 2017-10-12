Суд в Криму залишив фігурантів «справи 26 лютого» під домашнім арештом на два місяці

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу на рішення про продовження терміну домашнього арешту фігурантів «справи 26 лютого» Мустафи Дегерменджі і Алі Асанова – вони залишаться під домашнім арештом ще два місяці. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За їхньою інформацією, рішення ухвалила колегія суддів під головуванням судді Тимура Слезка.

У російському Сімферопольському районному суді 5 жовтня у «справі 26 лютого» допитали трьох свідків захисту. За словами адвокатів, свідчення, які свідки дали в ході засідання, ще раз підтверджують той факт, що Мустафа Дегерменджі «не брав участі в основній фазі мітингу 26 лютого 2014 року під Верховною Радою Криму».

Під домашнім арештом фігуранти «справи 26 лютого» Мустафа Дегерменджі і Алі Асанов перебувають із 6 квітня. Раніше обвинувачені перебували в Сімферопольському СІЗО.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова, Мустафа Дегерменджі, Ескендера Кантемірова, Талята Юнусова, Ескендера Емірваліева, Арсена Юнусова і Ескендера Небіева.

У вересні суд засудив Ахтема Чийгоза до восьми років ув'язнення.