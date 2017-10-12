Посольство Росії у Пхеньяні: в новому північнокорейському атласі Крим розфарбували як Росію

Посольство Росії в Північній Кореї повідомило, що в новому атласі світу, який був виданий у Пхеньяні, окупований Росією український Крим «уже розфарбований у російські кольори».

Коли саме був виданий цей атлас, не повідомлено.

Як заявило посольство, в Міністерстві закордонних справ Північної Кореї заявили, що Пхеньян «поважає результати» псевдореферендуму, який Москва влаштувала навесні 2014 року в окупованому російськими військами українському Криму, і «вважає його результати легітимними».

При цьому посольство оприлюднило зображення кількох мап із цього атласу, що стосуються не тільки Криму. На них, зокрема, видно, що ще один важливий для Москви момент відображений не на її користь: Грузія зображена як єдина цілісна держава, тоді як Росія визнає сепаратистські грузинські регіони Абхазію і Південну Осетію за «незалежні держави».

А Південної Кореї в цьому атласі взагалі немає: є єдина Корейська Народно-Демократична Республіка на всій території Корейського півострова, її столицею позначений Пхеньян (цілком окремим значком, більшим, ніж столиці всіх інших держав світу), а Сеул позначений як звичайне північнокорейське місто.

У коментарях до цього повідомлення посольства у фейсбуці пропонують відтак Росії у відповідь визнати Південну Корею частиною КНДР.

Російські і проросійські засоби інформації, повідомляючи про це, в багатьох випадках подали інформацію під заголовком на кшталт «Північна Корея визнала Крим російським». Насправді у Пхеньяні ще 2014 року, невдовзі по окупації Криму і заявах Росії про вступ українського півострова до неї, заявляли, що вважають ці кроки Москви «цілком виправданими». Таким чином, Північна Корея є однією з близько десятка країн світу, в яких більш-менш чітко заявляли, що визнають «російський статус» українського Криму. Серед інших таких країн, за повідомленнями, зокрема Куба, Болівія, Нікарагуа, Венесуела, Сирія, Судан, Афганістан чи Зімбабве. Зміну в атласі Північна Корея внесла майже через три роки після свого визнання.

Для Північної Кореї Росія є одним із фактичних головних зовнішньополітичних союзників: хоча Москва різко критикує Пхеньян за постійні все нові ядерні й ракетні випробування, вона в Раді безпеки ООН блокує намагання накласти на владний режим країни надто суворі, на її думку, санкції, домагаючись або відмови від посилення санкцій, або запровадження цих санкцій у пом’якшеному варіанті.

На території українського Криму 16 березня 2014 року, за умов окупації російськими військами, Москва влаштувала псевдореферендум, за заявленими результатами якого Росія оголосила про вступ півострова до неї. Цього «референдуму» і його наслідків не визнали ні Україна, ні майже вся світова спільнота, за винятком кількох лічених країн. Генеральна асамблея ООН своєю резолюцією про територіальну цілісність України 2014 року прямо підтвердила належність Криму Україні й визнала нечинним псевдореферендум, який Росія влаштувала на окупованому півострові і на сумнівні «результати» якого посилається як на «підставу» для захоплення Криму. Іншою резолюцією, про права людини в Криму, Генасамблея 2016 року визнала за Росією статус держави-окупанта та її відповідальність за порушення цих прав.