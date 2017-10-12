«Ми стрімко втрачаємо темпи антикорупційних реформ» – Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник привітав заяву президента України Петра Порошенка про те, що він приділить особливу увагу створенню Антикорупційного суду, яку він зробив 11 жовтня з трибуни Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі.

«Ми раді, що є такі заяви, оскільки ми про це говоримо, починаючи з квітня-травня 2016 року, коли ми вперше відправили перші провадження до суду і побачили, яка там тяганина», – сказав Ситник в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він висловив сподівання, що належне законодавство буде ухвалене в парламенті найближчим часом.

«Питання створення судової інстанції, яка зможе розглядати справи щодо корупціонерів, уже перезріло. Ми стрімко втрачаємо темпи антикорупційних реформ. Тому що НАБУ створено, воно проводить розслідування, яких чекали від НАБУ, прокуратура наглядає за ними і передає ці розслідування до суду, і готова підтримати державне обвинувачення, але там ці справи зупиняються, і суд ці справи блокує», – заявив Артем Ситник.

11 жовтня під час виступу на засіданні ПАРЄ Петро Порошенко зазначив, що у Верховній Раді є достатньо сил, щоб розробити й ухвалити закон, яким буде створено Антикорупційний суд.

Президент зауважив, що особлива увага прикута до питання створення антикорупційного суду, і наразі триває робота з пошуку оптимальної формули для створення цього надважливого органу, повідомляє прес-служба президента.

Західні партнери України і правозахисники закликають Київ посилити боротьбу з корупцією, зокрема шляхом створення спеціального антикорупційного суду, що мав би особливо ретельно відібраних суддів і розглядав би справи щодо корупції.