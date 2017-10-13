Ізраїль слідом за США теж заявив про вихід із ЮНЕСКО

Ізраїль слідом за США теж заявив, що вийде зі складу країн-членів ЮНЕСКО, освітньої, наукової і культурної організації ООН.

Як заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, ця організація «замість збереження історії спотворює її».

Коли саме Ізраїль міг би вийти з ЮНЕСКО, наразі конкретно не уточнено.

Ізраїль уже давно скаржиться, що, за його словами, ЮНЕСКО стає на бік палестинців у суперечках навколо об’єктів культурної спадщини в Єрусалимі чи на палестинських територіях, на які претендують обидві сторони.

Раніше 12 жовтня Сполучені Штати Америки оголосили, що більш ніж через рік вийдуть зі складу членів ЮНЕСКО, яку Вашингтон звинувачує в «антиізраїльському ухилі».

Як заявила речниця Державного департаменту Гедер Науерт, із 31 грудня 2018 року представництво США в ЮНЕСКО буде замінене на спостережну місію.

«Це рішення було нелегко ухвалити, і воно відображає занепокоєння США дедалі більшими боргами ЮНЕСКО, необхідністю фундаментально реформувати організацію і тривалим антиізраїльським ухилом у ЮНЕСКО», – заявили в Держдепартаменті.

Генеральний секретар ЮНЕСКО Ірина Бокова висловила «глибокий жаль» із приводу рішення США і назвала його «втратою для багатосторонності».

США перестали платити внески до ЮНЕСКО ще 2011 року після того, як організація вирішила прийняти до складу членів Палестину на правах держави, але й після того зберегли своє представництво у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Палестинська держава мала бути створена за резолюціями Ради безпеки ООН, була проголошена вже двічі, але існує наразі лише на папері, а її очікувані території окуповані чи анексовані Ізраїлем, і Палестинська національна адміністрація має на них обмежені повноваження. Ізраїль і його союзники, в першу чергу США, наполягають, що державності Палестини можна досягти тільки шляхом переговорів, а не через «чорний хід» шляхом визнання в окремих структурах ООН.

США вже виходили з ЮНЕСКО в 1980-х роках, скаржачись, що агентство використовують із політичною метою, але 2003 року повернулися до складу членів організації.