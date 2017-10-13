Бойовики кілька годин вели вогонь біля Авдіївської промзони – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі зосередили свою активність минулої доби на донецькому напрямку, де кілька годин обстрілювали позиції Збройних сил України в районі Авдіївської промзони, інформує прес-центр штабу АТО.

«Декілька годин бойовики обстрілювали з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наші опорні пункти у районі Авдіївської промзони. А близько 19-ї години, противник випустив 6 мін калібру 82 міліметри по захисниках Верхньоторецького. Крім того, озброєння БМП та кулемети найманці застосовували неподалік Луганського. Вночі стрілецька зброя ворога працювала неподалік Кам’янки», – йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook.

За даними українських військових, загалом за минулу добу бойовики 22 рази порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один військовослужбовець зазнав поранення.

«Збройні сили України 13 разів оперативно і жорстко відповідали ворогу», – повідомили військові.

Станом на 6:30 ранку 13 жовтня на сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.