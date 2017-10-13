«Лабораторія Касперського» уклала угоду з Інтерполом на тлі заяв про шпигунство

Російська корпорація з розробки програмного забезпечення «Лабораторія Касперського» 12 жовтня заявила про розширення співпраці з Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерпол), погодившись поділитися інформацією про кіберзагрози. Відповідну угоду сторони підписали після того, як Кремль назвав «абсурдними» повідомлення ЗМІ про те, за даними ізраїльської розвідки, російські урядові хакери використовували програмне забезпечення «Касперського» з метою шпигунства.

10 жовтня газета New York Times повідомила, що ізраїльські агенти з розвідки проникли в мережу «Касперського» і, виявивши вторгнення російських хакерів, попередили про це Сполучені Штати.

Газета The Times тим часом заявила, що ізраїльське попередження спонукало владу США минулого місяця до рішення видалити програмне забезпечення «Касперського» з усіх державних комп’ютерів США через «зв’язок між деякими співробітниками і російськими розвідниками».

У свою чергу, видання Wall Street Journal повідомило, що російському уряду вдалося модифікувати програмне забезпечення «Касперського», щоб перетворити його в інструмент шпигунства. Скануючи файли в пошуках вірусів, програма нібито шукала у них ключові слова, що вказують на секретні дані.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 12 жовтня, що звинувачення в західній пресі про те, що «Касперський» використовується в якості каналу для російських шпигунів – «абсурдні». «Уряд не мав і не має жодного зв’язку з такою діяльністю», – сказав Пєсков.

«Лабораторія Касперського» і її засновник Євген Касперський неодноразово заперечували наявність будь-якого зв’язку з російським урядом і заявляли, що не займаються шпигунством. У нещодавній заяві компанія вказала, що була втягнута у «геополітичну боротьбу» між Сполученими Штатами і Росією.