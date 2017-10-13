У Пакистані звільнили викрадену 5 років тому талібами сім’ю іноземців

Канадсько-американське подружжя і троє їхніх дітей, які перебували в заручниках у талібів протягом п’яти років, були звільнені на території Пакистану в результаті операції пакистанської армії.

У заяві армії Пакистану від 12 жовтня йдеться, що сім’я була врятована 11 жовтня під час операції в північно-західному племінному районі Куррам біля афганського кордону після того, як військові отримали інформацію від офіційних осіб США.

Пакистанські солдати після короткої перестрілки звільнили американку, її чоловіка-канадійця і дітей, викрадених пакистанською мережею «Хаккані» в жовтні 2012 року. Перехоплення машини, в якій бойовики перевозили Кейтлан Коулман, Джошуа Бойла і трьох їхніх дітей відбулося в районі міста Кохат на північному заході країни. Звідти родина була переправлена вертольотом в Ісламабад і перебуває зараз в американському посольстві.

Пару взяли у заручники під час подорожі країнами регіону. У момент викрадення п’ять років тому Коулман була вагітна, її діти народилися в Афганістані. Бойовики з мережі «Хаккані» намагалися обміняти Коулман і Бойла на одного зі своїх командирів, схоплених в Афганістані.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив: «Це позитивний момент в наших відносинах з Пакистаном. Співпраця, проявлену пакистанським урядом, доводить, що він уважно ставиться до наших прохань взяти на себе більшу роль в гарантуванні безпеки регіону».

Повернення сім’ї в Канаду ускладнюється тим, що Джошуа Бойл відмовляється летіти американським військово-транспортним літаком на базу Баграм під Кабулом на знак протесту проти того, що американці і їх афганські союзники нібито катують там полонених талібів.

Першою дружиною Джошуа Бойла була сестра пакистанського бойовика, який потрапив в полон до американців і провів десять років у в’язниці Гуантанамо.