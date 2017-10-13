Москва заявила про відмову з боку США у видачі віз деяким російським військовим

У Міністерстві оборони Росії 12 жовтня повідомили, що США відмовили у видачі віз російським військовим посадовцям, які планували провести спільну російсько-китайську зустріч в ООН з «питань роззброєння». Про це повідомив у Нью-Йорку начальник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії Олександр Ємельянов.

«Візу для в’їзду не дали», – сказав він, додавши, що Москва хотіла відправити делегацію на чолі з радником начальника Генштабу російських збройних сил Андрієм Третьяком.

У Місії США в ООН відмовилася коментувати ситуацію про ту зустріч і надавати коментарі стосовно віз.

«Російська Федерація впевнена, що необмежене розгортання протиракетної оборони США є серйозною загрозою глобальній безпеці і може ще більше розв’язати гонку озброєнь і загрожувати всьому людству», – сказав Ємельянов на брифінгу.

Росія і Китай вже давно критикують системи протиракетної оборони США, зокрема, розгортання цьогоріч системи в Південній Кореї в умовах загострення напруженості з КНДР щодо її балістичних ракет і ядерних випробувань.