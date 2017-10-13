Понад півсотні людей загинули через повені у В’єтнамі

Щонайменше 54 людини загинули, 39 зникли через сильні повені, що цього тижня уразили північ і центр В’єтнаму, повідомляє місцеве агентство із запобігання катастрофам.

Влада країни заявляє, що нинішня повінь є найбільш руйнівною у В’єтнамі за кілька років.

Через стихію постраждала транспортна інфраструктура країни, зруйновані дороги і мости. Постраждало і сільське господарство: тисячі гектарів полів затоплені.

Департамент консульської служби МЗС України радить громадянам, які потрапили у надзвичайну ситуацію у зв’язку із повенями у В’єтнамі, звертатися до консула.

Цього року В’єтнам вже постраждав від сильних дощів і штормів, майже 170 людей загинули чи зникли.

Від травня до жовтня країну регулярно вражають тропічні шторми, найчастіше на центральному узбережжі.