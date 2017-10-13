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13 Жовтень 2017, Київ 12:08
Новини | Міжнародні

Понад півсотні людей загинули через повені у В’єтнамі

Люди спостерігають за скиданням води на одній із гідроелетростанцій після сильних дощів поблизу Ханоя, В'єтнам, 12 жовтня 2017 року

Щонайменше 54 людини загинули, 39 зникли через сильні повені, що цього тижня уразили північ і центр В’єтнаму, повідомляє місцеве агентство із запобігання катастрофам.

Влада країни заявляє, що нинішня повінь є найбільш руйнівною у В’єтнамі за кілька років.

Через стихію постраждала транспортна інфраструктура країни, зруйновані дороги і мости. Постраждало і сільське господарство: тисячі гектарів полів затоплені.

Департамент консульської служби МЗС України радить громадянам, які потрапили у надзвичайну ситуацію у зв’язку із повенями у В’єтнамі, звертатися до консула.

Цього року В’єтнам вже постраждав від сильних дощів і штормів, майже 170 людей загинули чи зникли.

Від травня до жовтня країну регулярно вражають тропічні шторми, найчастіше на центральному узбережжі.

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