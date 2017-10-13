Ердоган: Туреччина зацікавлена в купівлі нових систем ППО С-500 у Росії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляє, що після підписання угоди з Росією про купівлю російських систем протиповітряної оборони С-400 Анкара зацікавлена і в придбанні нових комплексів у Москви, які ще перебувають у стадії розробки.

«У наших переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним ми не думаємо зупинятися на С-400. Ми також ведемо переговори щодо С-500», – цитують слова Ердогана турецькі ЗМІ.

12 вересня Туреччина підписала угоду з Росією про купівлю російських систем протиповітряної оборони С-400. Це спричинило занепокоєння союзників Анкари по НАТО.

Росія заявляє, що її зенітно-ракетний комплекс С-400, модифікація старшого С-300ПМ, має далекосяжність 400 кілометрів і здатен відстежувати одночасно до 80 цілей. Таку систему Росія розмістила на своїй базі на заході Сирії ще наприкінці 2015 року, після того, як турецький літак збив російський на турецько-сирійському кордоні.

Після укладання угоди Анкара заявила, що залишається надійним союзником НАТО. 14 серпня речник Ердогана Ібрагім Калін заявив, що добрі відносини Анкари з Москвою не означають розриву з Заходом, попри висловлене деякими союзниками занепокоєння.