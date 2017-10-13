Держприкордонслужба: на Донбасі через обстріл бойовиків поранений прикордонник

У Державній прикордонній службі заявляють, що на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків поранений український прикордонник.

Як повідомляє прес-служба відомства, обстріл зафіксований на дорожньому коридорі «Донецьк-Курахове».

«Цього разу працював снайпер незаконних збройних формувань. У результаті вогню під час виконання службових обов’язків на контрольному посту «Мар’їнка» отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Краматорського прикордонного загону. Куля влучила прикордоннику в плече», – йдеться у повідомлені.

У Держприкордонслужбі зазначають, що пораненого військовослужбовця транспортували до лікарні у місто Курахове, наразі життю і здоров’ю пораненого нічого не загрожує.

В угрупованні «ДНР» це повідомлення не коментують, але заявляють, що минулої добу українські військові 35 разів порушили режим тиші.

У Міністерстві оборони заявляють, що упродовж минулої доби кількість обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків зменшилася майже удвічі, біля Кримського один військовослужбовець поранений.