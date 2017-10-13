МТОТ: призов в анексованому Криму є порушенням норм міжнародного права

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявляє, що призов в анексованому Криму на військову службу до російської армії є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Як йдеться у заяві, міністерство у зв’язку з цим закликає міжнародне співтовариство посилити на Росію тиск.

У відомстві зауважують, що оголошення призову прямо порушує норму Женевської конвенції 1949 року, статтею 51 якої передбачено заборону примушувати громадян окупованої території служити в збройних або допоміжних силах держави-окупанта.

Також наміри направляти мобілізованих кримчан за межі Криму створюють небезпеку порушення статті 49 Конвенції, якою прямо забороняється, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території, додають в міністерстві.

Міністерство оборони Росії напередодні заявило, що в анексованому Криму на військову службу до російської армії призвуть понад 2 тисячі громадян.

Кримська правозахисна група звернулася до жителів Криму з проханням повідомляти про факти призову на строкову службу в російську армію з території анексованого півострова.

Після анексії Криму російська влада четвертий рік поспіль продовжує набір кримчан до лав своєї армії. Пропагандою служби в Збройних силах Росії супроводжуються багато масових заходів на півострові. Кримчан на вулицях запрошують на службу до російської армії всупереч міжнародному законодавству і рішенням Генасамблеї ООН, які це забороняють.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».