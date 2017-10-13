У Латвії вперше відбуваються Дні українського кіно

13 жовтня у столиці Латвії починається фестиваль «Дні українського кіно в Ризі», в рамках якого в кінотеатрі Splendid Palace латвійські глядачі побачать шість фільмів, як сучасних, так і класику українського кінематографа.

Ініціатор проведення заходу, колишній директор Ризької кіностудії Валтерс Кагайніс зазначив Радіо Свобода, що це перший фестиваль українського кіно у Латвії, головна ідея якого – сприяти активізації українсько-латвійських зв’язків в сфері кіно, збагатити культурні відносини між Латвією та Україною.

«Дні українського кіно в Ризі – це дійсно перший захід такого плану в незалежній Латвії, оскільки за радянських часів був лише один кінематограф – радянський, а всі національні в ньому розчинялися», – зазначив Валтерс Кагайніс.

За його словами, латвійські глядачі матимуть можливість безкоштовно побачити цікаву добірку українських фільмів. Відкриває фестиваль документальний фільм «Головна роль» Сергія Буковського.

У рамках фестивалю буде показана українська класика – «Білий птах з чорною ознакою» Юрія Іллєнка. Демонструватиметься і латвійський фільм Яніса Стрейча «Побачення на Чумацькому шляху», оскільки він знімався в Україні з українськими акторами, а головну роль зіграла відома латвійська актриса Інара Слуцька.

Координатор проекту, український кінорежисер і кінознавець Людмила Серебренікова зазначила Радіо Свобода, що демонстрацією цих фільмів організатори не тільки хочуть згадати історію кіно, але й надати новий поштовх латвійським і українським кінематографістам до творчої співпраці в майбутньому.

«Ми можемо співпрацювати, знімати разом, латвійські кінематографісти можуть приїжджати працювати в Україні, а наші – в Латвії, можливо, вони тут знайдуть свого героя», – заявила Людмила Серебренікова.

У програмі фестивалю також представлені українські фільми, зняті в останні роки: «Червоний» Зази Буадзе, «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка та фільм-колаж «Вагріч і чорний квадрат» Андрія Загданського. Українські фільми демонструватимуться з субтитрами латиською мовою.

У рамках «Днів українського кіно у Ризі» латвійські глядачі матимуть змогу поспілкуватися з українськими кінематографістами. До Риги прибули для участі у фестивалі: директор Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, режисер Сергій Буковський, продюсери Геннадій Кофман і Андрій Суярко, а також актриса, яка виконала головну роль у фільмі «Гніздо горлиці» Римма Зюбіна.

Проект «Дні українського кіно в Ризі» створений у співпраці українських та латвійських установ – Ризької Думи, Державного агентства України з питань кіно і КП «Київкінофільм» за підтримки МЗС України, громадських організацій БФ «Двері» та Об’єднання українських товариств Латвії.

Завершиться фестиваль 15 жовтня.