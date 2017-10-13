Поліція: близько 13 тисяч силовиків будуть задіяні під час масових заходів 14-16 жовтня в Україні

У Національній поліції заявляють, що з 14 по 16 жовтня під час масових заходів в Україні безпеку забезпечуватимуть близько 13 тисяч військовослужбовців Національної гвардії і працівників поліції.

Як повідомив перший заступник міністра Сергій Яровий, завтра, 14 жовтня, правопорядок у Києві забезпечуватимуть близько 5 тисяч силовик.

«Кількість працівників буде залежати від того, як складатиметься ситуація. У нас достатньо сил для того, щоб забезпечити безпеку громадян», – сказав Яровий, якого цитує прес-служба Нацполіції.

За його даними, у ці дні загалом у регіонах України відбуватимуться близько 200-300 заходів за участі великої кількості людей.

Президент України 13 жовтня 2014 року підписав указ, відповідно до якого щороку 14 жовтня відзначається День захисника України. Водночас указ, що встановлював Днем захисника Вітчизни 23 лютого, визнали таким, що втратив чинність.

На 14 жовтня також припадає свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і річниця створення УПА.