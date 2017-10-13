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13 Жовтень 2017, Київ 19:42
Новини | Події

Порошенко присвоїв звання Герой України 23-річному Олександру Капушу посмертно

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Герой України 23-річному командиру розвідувального відділення 15-го окремого гірсько-піхотного батальйонуОлександру Капушу посмертно.

«Олександр не вагаючись прикрив собою товариша, а сам – загинув…Позиції були утримані. Подвиг Олександра назавжди залишиться у народній пам’яті, стане символом незламності бойового духу захисників української землі», – цитує Порошенка прес-служба.

Командир розвідувального підрозділу Олександр Капуш з травня 2014 року брав участь у проведені антитерористичної операції, в тому числі у боях за аеропорт «Луганськ». Олександр Капуш загинув у лютому 2015 року.

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