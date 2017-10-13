Україна подала новий позов проти Росії в СОТ – Мінекономрозвитку

Україна подала новий позов проти Росії в СОТ щодо обмеження імпорту продовольчої і промислової продукції.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Київ направив вимогу про проведення консультацій з Росією стосовно обмежувальних заходів щодо імпорту соків, пива та пивних напоїв, кондитерських виробів, шпалер.

У міністерстві заявляють, що протягом 2013-2015 років Росія запровадила низку заходів, спрямованих на обмеження імпорту соків, пива, кондитерської продукції, шпалер походженням з України.

Українська сторона вважає, що обмеження імпорту продукції походженням не відповідає зобов’язанням Росії.

Відповідно до процедури, Росія повинна протягом 10 днів направити відповідь на отриману вимогу про проведення консультацій.

У лютому цього року Україна в рамках свого членства у Світовій організації торгівлі подала позов до Росії за запроваджені нею з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів, а у жовтні 2015 року – позов через обмеження експорту вагонів.

У свою чергу у травні Москва подала до Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв’язку з обмеженнями з боку України.

Київ висловив готовність до проведення консультацій щодо скарги Росії до Світової організації торгівлі через запроваджені Києвом санкції.

Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав указ про запровадження оновлених санкцій щодо фізичних та юридичних осіб із Росії у зв’язку з агресією Росії проти України і підтримки нею сепаратизму на українських територіях.