Держкіно заборонило показ фільму «Всупереч всьому»

Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсним прокатне посвідчення для фільму «Всупереч всьому».

Як повідомляє прес-служба агентства, це рішення схвалене на підставі закону «Про кінематографію» через виявлення у документах, поданих суб’єктом кінематографії, недостовірних відомостей.

Крім того, Держкіно скасувала державну реєстрацію і визнала недійсними прокатні посвідчення, видані на всі фільми компанії «Медіа Маркет» – фільми «Мої чужі діти» (реж. В. Нетецький), «Дзвінок з минулого» (режисер Сергій Васьковський) та «Любов не обдуриш» (режисер Андрій Задворний).

За даними проекту Радіо Свобода #Точно, впродовж 2016 року під заборону для розповсюдження на території України потрапили 84 кінофільми виробництва Росії.

Загалом, станом на 1 грудня 2016 року, в Україні обмежено показ 579 російських художніх фільмів і серіалів, таку цифру в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» навів голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко.

У 2015 році Верховна Рада вже визнала Росію країною-агресором.