У Держспецзв’язку попереджають про ймовірні кібератаки в Україні 13-17 жовтня

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації попереджають про ймовірні кібератаки в Україні з 13 по 17 жовтня.

Як повідомляє команда CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України – ред.), є ймовірність, що окремі ознаки кібератаки можуть співпадати з відповідними ознаками шкідливого впливу комп’ютерного вірусу Petya.

Команда CERT-UA закликає дотримуватися вимог кібербезпеки, зокрема дотримуватися рекомендацій з захисту комп’ютерних систем від вірусу Petya Ransomware.

Крім того, раніше цього тижня Служба безпеки України попередила про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури і приватні компанії. За даними СБУ, кібернапад може бути здійснений із використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення, а механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року.

27 червня в Україні сталася масштабна хакерська атака, яка вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося в декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.