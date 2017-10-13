ЮНЕСКО очолить екс-міністр культури Франції Одрі Азулай

Новим генеральним директором ЮНЕСКО (Організація ООН з питань освіти, науки і культури) обрали колишнього міністр культури Франції Одрі Азулай.

За підсумками голосування у виконавчій раді організації, вона отримала 30 з 58 голосів. Тепер це рішення має затвердити Генеральна конференція ЮНЕСКО, чергова сесія якої запланована на 10 листопада.

З 2009 року, два терміни поспіль, організацію очолює представниця Болгарії Ірина Бокова.

12 жовтня США оголосили, що з кінця 2018 року виходять з ЮНЕСКО через її антиізраїльську позицію. Слідом за Вашингтоном свою готовність залишити ЮНЕСКО висловив Ізраїль.

США припинили фінансувати організацію у 2011 році, після того як вона прийняла до своїх лав Палестинську автономію.

Ізраїль призупинив співпрацю з ЮНЕСКО рік тому, коли було ухвалено резолюцію про збереження мечетей на Храмовій горі в Єрусалимі, в якій нічого не мовилося про історичну прив’язаність єврейського народу до цих священних для іудеїв і мусульман місць.