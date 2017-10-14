У Кот-д’Івуарі розбився вантажний літак: загинули 4 громадяни Молдови

У результаті аварії вантажного літака у Кот-д’Івуарі, країні Західної Африки, в суботу загинули четверо громадян Молдови, ще двоє зазнали поранень. Повідомляється також про чотирьох поранених французьких громадян. Літак впав у море неподалік міжнародного аеропорту в головному місті Кот-д’Івуару Абіджані.

Кілька джерел повідомляють, що розбився вантажний літак «Антонов», який використовувався французькими військовими в рамках операції «Бархан», відповідно до якої Франція має в регіоні місію чисельністю 4 тисячі осіб. Ця операція спрямована на те, щоб захистити країни, що розміщені на лінії Сахеля (Сенегал, Мавританія, Малі, Алжир, Буркіна-Фасо, Нігер, Нігерія, Камерун, Чад, Судан та Еритрея – ред.), від бойовиків-ісламістів, які влаштовують численні вибухи, перестрілки та викрадення людей.

Французька військова база в Абіджані забезпечує матеріально-технічну підтримку операції, штаб-квартира якої знаходиться у Нджамені, столиці Чаду.