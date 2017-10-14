Більшість затриманих в окупованому Криму учасників одиночних пікетів відпустили – «Кримська солідарність»

Більшість затриманих 14 жовтня в анексованому Криму учасників одиночних пікетів проти репресій російських силовиків на півострові відпустили з відділків поліції. Про це у Facebook повідомило об'єднання «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, звільнено пікетувальників, які були затримані в Сімферополі, Джанкої, Феодосії та Кіровському.

За оновленими даними активістів, за день у Криму російські поліцейські затримали більш ніж 31-го учасника одиночних пікетах. При цьому затримання відбувалися з численними порушеннями законодавства (затриманим не зачитували їхні права, не надавали можливості скористатися послугами адвокатів, примусово знімали відбитки пальців), повідомили у «Кримській солідарності».

Затримані активісти пишуть скарги на неправомірні дії поліцейських і порушення їхніх прав, заявили активісти, а також кримський адвокат Рустем Кямілєв.

У суботу, 14 жовтня, на всій території анексованого Росією Криму на одиночні пікети проти репресій російських силовиків на півострові, зокрема – щодо кримських татар, кримських мусульман, за даними «Кримської солідарності», вийшло понад 100 людей. Багато з них були затримані й доставлені у відділки поліції.

Після анексії Криму Росією на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.