Штаб: бойовики стріляли 12 разів, втрат серед українських військових немає

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години суботи 12 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

«День захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці не пройшов спокійно у районі проведення АТО», – заявили у штабі і додали, що бойовики упродовж дня активізувалися на приморському напрямку.

Згідно з повідомленням, обстріли сьогодні тривали біля Талаківки, Гнутова, Павлополя, Новоолександрівки, Попасної, Авдіївки.

«Сили АТО 10 разів, вогнем у відповідь примушували ворога дотримуватися режиму тиші», – додали у штабі.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили про 21 випадок порушення режиму перемир’я за минулу добу з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 29 обстрілах за минулу добу, луганські сепаратисти заявили, що українська сторона напередодні 9 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій».

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.