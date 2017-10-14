Поліція затримала 3 активістів, які протестували проти концерту Бабкіна у Запоріжжі

Поліція у Запоріжжі затримала у суботу трьох активістів, які були в числі протестувальників проведення концерту музиканта Сергія Бабкіна у місті. Як передає кореспондент Радіо Свобода, перед початком концерту група запорізьких активістів спробувала заблокувати вхід до концертного залу імені Глінки для відвідувачів.

Мітингувальники пояснили свої дії тим, що Сергій Бабкін виступав в окупованому Криму та в Росії, тому вимагали, щоб він перед початком концерту зробив публічну промову з визнанням Росії країною-агресором, а Криму – окупованою територією.

Коли поліція зажадала звільнити прохід до будівлі, між нею і блокувальниками виникла штовханина. В результаті трьох активістів забрали до райвідділку для складання адмінпротоколу.

Концерт Сергія Бабкіна у Запоріжжі таки розпочався і проходить під посиленою охороною поліції – близько 20 співробітників.

Територія довкола центрального входу до концертного залу огороджена металевою решіткою, прохід дозволено лише тим, у кого є квитки на концерт.

7 жовтня активісти у Львові не дозволили Сергієві Бабкіну провести концерт, через, як вони пояснили, гастролі його гурту в Росії і анексованому Криму. Коли до концертної зали прийшла частина прихильників музиканта, виникли суперечки з блокувальниками. У конфлікт втрутилися і представники націоналістичних організацій та поліція, яка намагалася його владнати. У підсумку концерт був скасований.

Пізніше, після зриву концерту у Львові, Сергій Бабкін заявив, що не припинив у 2014 році концерти в Росії, бо його гурт не грає «для політиків і еліти», а для людей. Музикант також підтвердив виступи в 2014-му в Криму, але додав, що то були концерти «в українському Криму».

Сергій Бабкін – український шоумен, учасник гурту 5’Nizza, який співає переважно російською. Брав участь у кількох українських телешоу – «Танці з зірками», «Голос країни» тощо.