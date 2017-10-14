Через вибухи у столиці Сомалі понад 20 людей загинули, десятки поранені

В результаті двох вибухів, що прогриміли у столиці Сомалі Могадішо 14 жовтня понад 20 людей загинули і десятки були поранені, повідомила тамтешня поліція.

За повідомленнями, один вибух стався у районі, де розташовані урядові будівлі, готелі й ресторани. Якраз там і найбільше загинули і постраждали люди. А другий вибух пролунав через дві години в районі Мадіна – загинули дві людини.

Як передає агенція AFP з посиланням на поліцію, перший вибух «зруйнував» будівлі, тому кількість загиблих може значно зрости.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за вибухи. У Сомалі часто здійснюють атаки бойовики ісламістського угруповання «Аль-Шабааб».