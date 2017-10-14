Синоптики попередили про поривчастий вітер у неділю і потепління з понеділка

В Укргідрометцентрі повідомили, що вночі 15 жовтня на правобережжі України, а вдень і на решті території очікується поривчастий вітер.

«15 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями. На більшій частині території України невеликий, у північній частині помірний дощ, на Закарпатті без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з повідомленням, температура найближчої вночі становитиме 4-9 градусів тепла, вдень 13-18.

Синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook повідомила, що дощі у неділю будуть помірні, а погода вітряна, «але вже з натяком на трохи тепліше».

«З понеділка в Києві потепліє. Не так, щоб аж до +25. Але до +15+19 градусів, ймовірно», – повідомила синоптик.

Останні дві доби в Україні панує доволі вітряна погода, з цього приводу Держслужба з надзвичайних ситуацій оголошувала попередження про можливі небезпеки через ймовірність падіння дерев, обриву ліній електропередач тощо.